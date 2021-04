Bezahlter Sex blieb aus: Tiroler im Web abgezockt

Am Dienstag trat der 27-Jährige über eine Internetplattform mit der unbekannten Täterin in Kontakt und vereinbarte mit ihr sexuelle Dienstleistungen. „Als Bezahlung kaufte der Mann Prepaid-Karten und übermittelte der Frau die Codes der Karten per Messenger-Dienst“, heißt es seitens der Exekutive. Die sexuellen Dienstleistungen wurden jedoch nicht erbracht.