„Ich hab schon einiges mitgemacht“

„Nach dem Quali-Match hat mich noch gegen Mitternacht ein Fahrer des Klubs in Wien abgeholt, Donnerstag war schon das erste Training. Aber ohne Teamspieler. Vorm ersten Spiel hab ich nur ein Training gehabt, wo alle da waren. Bei meinem Debüt haben wir dann obendrein noch einen Mann früh durch Ausschluss verloren, aber ein 0:0 geholt. In den letzten Tagen hab ich schon einiges mitgemacht“, meint Sturms Ex-Torjäger, dessen Lebensmittelpunkt Graz bleiben wird. „Meine Familie wohnt weiterhin da, ich pendle so oft es geht und hab jetzt wieder meine Wohnung in Budapest bezogen.“