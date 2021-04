Wirbel um angebliche Impf-Pause zu Ostern

Relativ wenige Impfungen am vergangenen Wochenende

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Kritik an der nur schleppend angelaufenen Impfkampagne. Am Dienstag sorgte eine Liste, die im Land kursierte, für Aufregung. Demnach sind am Osterwochenende in der Steiermark nur 131 Menschen geimpft worden - in den meisten anderen Bundesländern waren es mehrere tausend, in Wien sogar fast 11.000.