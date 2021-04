Weiter Schnee in Sicht, Angst vor eisigen Nächten

Bis zu sechs Zentimeter Schnee fielen in der Nacht auf Dienstag auf weite Teile der Steiermark. Das sollten aber nicht die letzten Grüße des Winters gewesen sein, denn laut Ubimet kommt vor allem in der Nacht auf Donnerstag noch teils kräftiger Schneefall, der bis zu 15 Zentimeter in höheren Lagen mit sich bringen kann. Auch die Frostgefahr ist noch nicht gebannt.