Kellnergeldtasche fiel von Auto: Tageslosung weg!

Gegen 22 Uhr legte der 38-Jährige seine Kellnergeldtasche samt der darin befindlichen Tageslosung in Brixlegg bei einem Parkplatz in der Innsbrucker Straße auf seinem Fahrzeug ab, wechselte die Wechselkennzeichen am Fahrzeug und vergaß danach die am Fahrzeugheck abgelegt Geldtasche. „Bei der anschließenden Fahrt nach Radfeld fiel die Geldtasche vom Fahrzeug“, heißt es seitens der Polizei.