Gemeinderatswahlen am 27. Februar 2022 in Tirol

Der Wahltermin ist nun fix! Am 27. Februar 2022 werden in Tirol die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen stattfinden. Ausgenommen sind die Landeshauptstadt Innsbruck und die neue Gemeinde Matrei am Brenner. Zum Wählen berechtigt sind alle EU-Bürger, die spätestens am Tag der Wahl mindestens 16 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben.