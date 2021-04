27/27! Koeman traut Barca fehlerloses Finish zu

Ein Treffer von Ousmane Dembele in der Nachspielzeit brachte Barca den sechsten Ligasieg in Folge. Die Katalanen scheinen gerüstet für den großen Schlager bei Real Madrid am kommenden Samstag. „Der Sieg heute war so wichtig“, befand Koeman. „Wir waren bis zum Schluss in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Die Spieler haben bewiesen, dass sie bis zur letzten Minute daran geglaubt haben“. Dass man spielerisch nicht glänzte, blieb ihm nicht verborgen. „Manchmal muss du richtig leiden, und das ist auch gut. In La Liga geht es auch ums Leiden.“