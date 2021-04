Sturm-Coach: „Da waren wir noch auf der Autobahn“

Der schnellste Hattrick in der Bundesliga-Geschichte (in nur knapp acht Minuten) durch Patson Daka - und Sturm war der große Leidtragende der Show. „Der Start war sehr bitter“, sah‘s David Nemeth. „Wir haben uns im Vorfeld der Partie viel vorgenommen. Die ersten Minuten dürfen so halt auch nicht passieren“, war die Mainz-Leihgabe ehrlich. „Da muss ich mich selbst an der eigenen Nase nehmen, da waren wir in der Verteidigung oft nicht handlungsschnell genug. Nach den drei Gegentoren haben wir aber ins Spiel gefunden, das passiert gegen Salzburg auch nicht so oft. Wir hätten es sogar noch einmal spannend machen können. Das kann man vielleicht positiv mitnehmen.“