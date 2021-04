Künstlerduo kombiniert altes Handwerk mit Design

„Aus allen Pflanzen, die mir interessant erscheinen, mache ich Papier“, erklärt Michaela Metzler aus Mattsee, die sogar Blüten und Kräuter in das Papier einarbeitet. Sie ist eine der letzten Papierschöpferinnen Österreichs und hält dieses uralte Handwerk am Leben: „Viel geht durch die Technik verloren, man wird später froh sein, wenn es Menschen gibt, die über dieses Handwerk noch etwas wissen“, so Metzler, die mit dem Papierschöpfen begann, weil sie kein passendes Papier für ihre poetischen Texte finden konnte.