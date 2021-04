Machtdemonstration! UVC Graz zog ins Finale ein

„Das war mein Plan!“

Und auch Trainer Robert Koch applaudierte seinen Jungs: „Genau das war mein Plan! Ich habe 20 Jahre Erfahrung im Play off - als Spieler und auch als Trainer. Unser mentaler Vorteil war so groß, da ist es völlig egal, was in den vier Spielen davor war“, war der Coach stolz. Was ebenso entscheidend war: Die Gäste haben deutlich mehr investiert, spielen mit einer Vielzahl an Legionären. „Unser Druck war viel kleiner als der von ihnen“, weiß Koch. Zeit zum Feiern blieb keine, denn direkt nach dem Finaleinzug wurde der Sportpark noch von den Spielern selbst abgebaut.