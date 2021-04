Basketball: Dämpfer für die Bulls im Viertelfinale

Schieflage an der Linie

Der UBSC Graz muss daher am Sonntag verhindern, dass Ostern aus Sicht der Steirer-Klubs ein Wochenende des „Untergangs“ wird. Dafür muss Gmunden im Sportpark gestoppt werden. Was zuletzt auch aufgrund der Freiwürfe ein schweres Unterfangen war. Im ersten Viertelfinale stand Gmunden 26 Mal an der Linie, der UBSC magere fünf Mal! „Wenn wir das nicht zumindest ausgleichen können, wird es abermals fast unmöglich zu gewinnen“, so UBSC-Klubchef Michael Fuchs. Am Ostermontag ist der Grazer Sportpark in der Hand der Damen-Basketballerinnen: UBI Graz und Klosterneuburg prallen im ersten Finale (20.15, live auf ORF Sport plus) aufeinander. Das Endspiel peilen auch Fürstenfelds Herren an. Seit Samstag ist man dem Ziel einen Schritt näher: Panther Georg Wolf schoss den Zweitligisten per Dreier im letzten Wurf in Salzburg ins Halbfinale - 73:70.