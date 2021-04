Topmodel Evelyn Rillé: Rettung statt Rampenlicht

Als sie eines Tages vom Spital zum Sender hetzt und sich dann die Standpauke einer Möchtegernmoderatorin anhören muss, fällt der Entschluss: „Meine Mama kämpft um ihr Leben, und dann regt sich so eine Tussi, die keine 20 Sekunden im Bild ist, über die Knöpfe an ihrem Sakko auf. In dem Moment hab ich gedacht: ,Wieso mach ich so was Stumpfsinniges und nicht etwas Sinnvolles?‘“