Viel mehr als „nur“ ein Kloster: Admonts Imperium

Was alles dazu gehört zählt Wirtschaftsdirektor Franz Pichler auf. Die Admonter AG ist ein Kernstück des größten Arbeitgebers in der Region: 300 Mitarbeiter werken allein in der Holzindustrie, fertigen Dielenböden, Platten, Decken. Dann kommt der Forst: 15.000 Hektar Wirtschaftswald machen das Stift zu einem der größten Grundbesitzer in der Steiermark und versorgen 100 Leute mit Jobs. Die Stifts-Gärtnerei macht zehn Hektar Grund zur bunten Augenweide, so schön, dass es vor Corona 80.000 Besucher auf die klösterlichen Gefilde zog.