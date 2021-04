Serientäter ohne Führerschein baut Unfall: Haft!

Sieben Einbrüche in Geschäfte, Lokale und Amtsgebäude im Raum Neunkirchen und Wiener Neustadt-Land sollen seit Oktober des Vorjahres aufs Konto des Einbrechers gehen. Gesamtbeute: 10.000 Euro in bar. Interessantes Detail: Nachdem er in Grünbach erst bei einem Einbruch gescheitert war, kehrte der 37-Jährige zwei Wochen später an denselben Tatort zurück. In dieser Nacht erfolgreich. Untersuchungshaft!