51-Jähriger in Eberstalzell von Baum erschlagen

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war am 2. April 2021 gegen 13 Uhr in seinem Wald mit Ausholzungsarbeiten beschäftigt und wollte eine etwa 20 Meter hohe Esche auf einem steilen Gelände umschneiden. Er schnitt mit einer Kettensäge im unteren Bereich des Stammes einen Keil heraus und von der Gegenrichtung in den Stamm hinein.