„Überleben ist mir als Trainer nicht genug!“

„Wir haben Hunger auf mehr!“ Vorm Auftakt der Qualifikationsrunde am Samstag in Ried hat Hartberg-Coach Markus Schopp den Blick nur Richtung Europa-League-Play-off gerichtet - und nicht Richtung Abstiegskampf. Auch wenn er sich bewusst ist, dass in dieser Sechserliga jeder jeden schlagen kann: „Wir gehen als beste Mannschaft in den neuen Bewerb - und was in den letzten 22 Runden passiert ist, war kein Glück! Wir haben sehr viele Sachen sehr gut gemacht, nur in der letzten Zone müssen wir kaltblütiger werden."