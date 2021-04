Schleppender Start in die zweite Impf-Phase

Die gute Nachricht zuerst: Die Impfung zeigt Wirkung. Mittlerweile sind gut 80 Prozent der über 80-jährigen Salzburger geimpft und die Ansteckungen gehen bei ihnen deutlich zurück. Es gibt auch weniger Todesfälle. Einen positiven Effekt gibt es auch im Pongau: Seit der Testpflicht und den Impfungen in Hotspot-Gemeinden ist die 7-Tages-Inzidenz von rund 1000 am 15. März auf nunmehr rund 250 zurückgegangen. Die Ausfahrtsbeschränkungen im Gasteinertal laufen wie geplant am Montag aus.