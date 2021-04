Drogenlenker baute Unfall mit Badeschlapfen

Schuh verkeilte sich

Der 35-jährige Pkw-Lenker aus Graz gab an, dass er auf der Asperngasse in Richtung Süden fuhr. Da er Badeschuhe anhatte, rutschte ihm laut eigenen Angaben ein Schuh von seinem Fuß und verkeilte sich im Bereich der Pedale. Der Mann gab an, beim Versuch den Schuh zu fassen, auf das Gaspedal gekommen und in weiterer Folge ungebremst gegen die Mauer gefahren zu sein.