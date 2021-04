Brand machte Haus von Familie unbewohnbar

In Gartenhütte ausgebrochen

Laut Informationen des Hausbesitzers brach der Brand in der Gartenhütte, die unmittelbar an das Carport angebaut ist aus. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Das Wohnhaus der Familie wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.