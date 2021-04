Tormonster! Ljubic trifft wie noch nie

Die Länderspielpause ist nach zwei Wochen vorbei - für Sturm geht es ab Sonntag ans Eingemachte. Mit dem Schlager in Salzburg starten die Mannen von Trainer Christian Ilzer in die Meistergruppe. Ivan Ljubic ist für den Meister bereit. „Meine Batterien sind wieder voll, ich war ein paar Tage bei meiner Familie in Wien“, sagt Sturms neues Tormonster.