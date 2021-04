Zahnärztin schlägt Alarm: Schon Babys haben Karies

„Das ist eine Versorgungslücke“

Sabine Wenger hat sich nun aber fest vorgenommen, zum Wohl ihrer kleinen Patienten für eine Lösung zu kämpfen. „Ich möchte Kindern zeitnah und kostengünstig helfen. Der Anteil, der eine Narkosesanierung braucht, ist nämlich groß. Das ist eine echte Versorgungslücke.“ Bisher fehlt es aber noch an Unterstützern. Die zuständige Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) betont auf „Krone“-Anfrage, dass man in konstruktiven Gesprächen mit den verantwortlichen Partnern sei. „Wir versuchen, Lösungen für die Lücken in der kassenärztlichen zahnmedizinischen Versorgung zu erarbeiten.“