Nach 20 Jahren Abschied von „Tiroler Musikszene“

Seit 20 Jahren erscheint allwöchentlich in der „Tiroler Krone“ am Freitag die beliebte Seite „Tiroler Musikszene“. Seit 1. April 2001 zeichnete für deren Inhalt Ingo Rotter, ein wirkliches „Urgestein“ in diesem großen, bunten und vielfältigen Unterhaltungsbereich federführend verantwortlich. Rund 1000-mal in diesen zwei Jahrzehnten bot Rotter der Leserschaft informative, spannende, aber auch überraschende Insider-Einblicke ins Musikgeschehen. Mit morgigem Freitag findet diese Ära nun ihr Ende und wird in einem anderen Format erscheinen. Man mag es kaum glauben, Ingo Rotter feiert im Herbst seinen 75. Geburtstag.