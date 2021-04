Was heuer zu Ostern alles anders ist

Wo immer es möglich ist, verlegen Pfarren ihre Osterfeiern nach draußen. So soll en möglichst viele Gläubige den Messen beiwohnen können. Auch in Kirchen gilt Maskenpflicht und ein Mindestabstand von zwei Metern. Nicht nur am Land, selbst in dicht verbauten Teilen der Stadt Salzburg, steigt Vieles im Freien. In Maxglan etwa feiern Gläubige die Karfreitagsliturgie beim Hinterhöllerkreuz in der Eichetstrasse.