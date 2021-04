Intensivfälle in OÖ in einem Monat verdreifacht

Innerhalb eines Monats hat sich die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Oberösterreich mehr als verdreifacht. Und auch auf der Normalstation sind die Fälle von 100 auf 251 in die Höhe geschnellt. Tendenz weiter steigend. Am Mittwoch gab der Krisenstab des Landes 551 Neuinfektionen mit dem Virus bekannt.