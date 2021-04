So nehmen Cyberkriminelle Gamern Steam-Accounts ab

Am hauseigenen Blog spielt Malwarebytes durch, wie die Masche typischerweise abläuft: Zunächst erhält die Zielperson auf Steam eine Nachricht eines anderen Nutzers - meist handelt es sich dabei um bereits gekaperte Konten, mit denen die Kriminellen an ihr nächstes Opfer herantreten. Von dem Nutzer erhält das Opfer die Mitteilung, er habe ihn aus Versehen wegen eines Regelverstoßes gemeldet und er müsse sich deshalb mit einem Steam-Administrator in Verbindung setzen.