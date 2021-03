Illegales Osterfeuer löste Feuerwehreinsatz aus

Ein vermeintlicher Wirtschaftsgebäudebrand am Gelsenberg in der Gemeinde Kleinsölk (steirischer Bezirk Liezen) entpuppte sich in der Nacht auf Mittwoch als illegal entzündetes Osterfeuer. Glücklicherweise konnten die Feuerwehren Stein/Enns, Gröbming und Öblarn ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern.