Juve-Keeper Buffon wegen Gotteslästerung gesperrt

Das Sportgericht des italienischen Fußballverbandes FIGC bestrafte den 43-Jährigen am Dienstag wegen einer blasphemischen Äußerung am 19. Dezember 2020 beim 4:0-Auswärtssieg gegen Parma. Buffon kam als Nummer 2 seines Klubs in dieser Saison erst zu fünf Einsätzen in der Serie A.