SalzburgMilch kommt gut durch die Virus-Krise

Durch den Totalausfall der Wintersaison fehlten im Bundesland rund 16 Mio. Nächtigungen. Das habe große Auswirkungen auf die Zulieferbetriebe, betonte Gasteiger. Der Wegfall des Heimmarkts in Gastronomie und Hotellerie habe durch Zuwächse im Exportgeschäft sowie im Lebensmitteleinzelhandel zum Teil kompensiert werden können. So konnte dasSalzburgerMolkereiunternehmen mit seinen Produkten in Deutschland und Fernost deutlich zulegen. Der Exportanteil lag 2020 bei 46 Prozent, erklärte Gasteiger: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine Standardartikel, sondern hochveredelte Spezialprodukte vermarkten. So müssen wir nicht jede Preis-Rallye am Markt mitmachen.“ So liefert dasSalzburgerUnternehmen beispielsweise Premium Bergbauern H-Milch nach Fernost und ist dort damit in der höchsten Preiskategorie gelistet.