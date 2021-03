120 „Notfallmamas“ in Oberösterreich im Einsatz

„Gerade in der durch Corona verursachten weltweiten Pandemie zeigt sich, wie wertvoll unser dichtes soziales Netz ist. Gleichzeitig bin ich über jede private Initiative erfreut, die Menschen in schwierigen Situationen zur Seite steht“, betont SP-Stadtvize und Sozialreferentin Karin Hörzing. Besonders angetan ist sie von der Initiative des Vereins Kinder in Betreuung, dessen Angebot sich gerade in den aktuell schwierigen Zeiten einer großen Nachfrage erfreut.