In Kapfenberg entsteht ein neuer Palast

„Es hat viele Zweifler gegeben, doch gerade in Zeiten wie diesen ist es ein besonderes Bauprojekt und enorm wichtig“, ist Kapfenbergs Bürgermeister Friedrich Kratzer stolz. Denn aus der Eishalle wird eine moderne Stadthalle. „Die wird alles bieten. In der Region fehlt so eine Halle, in der man Konzerte, Kultur und den Sport unterbringt.“ Kosten wird alles nach aktueller Planung rund 15 Millionen Euro, 7,3 Millionen davon trägt die Stadt. Bei Events passen bis zu 4200 Personen rein, bei Sportveranstaltungen bis zu 3800. Die Fertigstellung des „Schmuckkästchens“ ist im Frühjahr 2023 geplant, die Eisfläche soll schon im September 2022 fertig sein.