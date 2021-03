1:0 für die Liebe in Zeiten der Corona-Pandemie

Befürchtung der vermehrten Trennungen wurde nicht bestätigt

Die Beziehungen kamen bis jetzt also recht unauffällig durch diese Krise. Es scheint fast so, als würden es Paare sogar genießen, nun mehr Zeit miteinander verbringen zu „müssen“. „Erstaunlicherweise konnten wir in unserer umfassenden Studie nicht bestätigen, dass es während der Pandemie zu vermehrten Konflikten oder Trennungen gekommen ist. Es hat sich sogar das Gegenteil gezeigt“, gibt sich auch Marcel Zentner, Professor am Institut für Psychologie, überrascht. Er hat mit seinem Team an insgesamt vier Messzeitpunkten die Beziehungszufriedenheit der Paare untersucht: Am besten fiel die Bilanz für jene Paare aus, die zusammenleben, ausreichend Privatsphäre innerhalb der Beziehung haben, schon länger zusammen sind und „einen sicheren Beziehungsstil“ haben. Damit seien Personen gemeint, die weniger Angst davor haben, verlassen oder betrogen zu werden, und Konflikten nicht aus dem Weg gehen.