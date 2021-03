Opfer angezündet: Trio wegen Mordes vor Gericht

Fünf lettische Ganoven – sie hatten in mehreren europäischen Ländern Vorstrafen gesammelt und Gefängnisstrafen verbüßt – waren im September 2020 nach Linz gereist, in der Absicht, mit Kreditbetrügereien Geld abzusahnen. Die Gauner nahmen im Innenstadt-Hotel „Mama Muh“ Quartier, wo sie in der Nacht zum 23. September kräftig dem Alkohol zusprachen und dann in Streit gerieten.