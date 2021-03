Ex-Sturm-Profi als neuer Nationalheld

Lovric hätte kein Flugzeug benötigt, nach seinem Goldtor gegen Kroatien hätte er wohl ebenso gut auf „Wolke sieben“ reisen können. „Schon unglaublich! Wir gewinnen erstmals in der Geschichte gegen Kroatien und ich mach den Siegestreffer“, kann der ehemalige Sturm-Profi und nunmehrige Lugano-Legionär seinen Platz in den Geschichtsbüchern des slowenischen Fußballs noch nicht ganz fassen. „Aber so schön das Tor auch war, in der WM-Quali wartet noch ein harter Weg auf uns.“



„Bin froh und stolz“

Dabei hatte der 23-jährige Mittelfeldspieler vor zwei Jahren noch für Österreichs U21-Team seine Knochen hingehalten, entschied sich danach allerdings für unser Nachbarland aufzulaufen. „Aus familiären Gründen, der Verband hat sich sehr bemüht und das ganze Paket hat gepasst. Ich bin froh und stolz, für Slowenien spielen zu dürfen.“