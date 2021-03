Prohaska: Kein Videobeweis? „Ein Armutszeugnis“

Ein Armutszeugnis

Am Anfang haben wir den Färöern zu viele Räume gegeben, mit der ersten halben Stunde konnte keiner zufrieden sein. Das Foul an Trauner beim 0:1 war klar zum Abpfeifen, er kam ja nicht einmal zum Wegspringen. Es ist ein Armutszeugnis für die FIFA, dass es in einer WM-Qualifikation keinen Videobeweis gibt - der hätte die Fehlentscheidung korrigieren müssen. Der Ausgleich war wichtig für die Moral und den Glauben, obwohl das gegen so einen Gegnergar nicht nötig sein sollte. Das dritte Tor war super herausgespielt, Kalajdzic ist dort gestanden, wo ein Mittelstürmer gefragt ist. Bis zur Pause wurde der schlechte Start repariert.