Nachbar mit Schneestange rettet Messeropfer Leben

Psychischer Ausnahmezustand

Am Samstag gegen 0.45 Uhr wurde der 36-Jährige in Steyr festgenommen, dabei verletzte er auch noch einen Polizisten. Eine Einvernahme war wegen seines psychischen Ausnahmezustandes unmöglich. Der Mann wurde in die forensische Abteilung des NeuromedCampus Linz eingeliefert.