Team Graz klopft laut an die Tür zu Olympia

Im Verband wird das Projekt stark forciert. „Wir investieren kräftig, langfristig ist’s unser Ziel, zum etablierten 5-gegen-5-Bewerb in den Sommermonaten eine 3x3-Liga einzuführen.“ Bis dato ist das Team Graz rund um den Grazer Moritz Lanegger das einzige Profi-Team. Die Früchte der Investitionen sieht man aber deutlich. Denn just im Olympiajahr sind Lanegger und Co. in Hochform.