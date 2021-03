Schock-Unfall: Spuren deuten in klare Richtung

Ermittler der Wachstube in Bergheim sicherten am Samstag Spuren an der Unfallstelle. Dort zündete ein Nachbar des 29-Jährigen am Samstagvormittag ein Grablicht für den Unfalllenker an. „Er war immer recht PS-affin, hatte jedoch nur einen Motorradführerschein“, erinnert er sich. Die Polizei spricht derzeit von einem „ Alleinunfall ohne zweitbeteiligtes Fahrzeug, und Bezug zur lokalen Tuningszene“.