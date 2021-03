Ehemaligem Amtshaus droht jetzt die Abrissbirne!

VP will Sanierung und Jugendheim

„Wir wollen den Punkt von der Tagesordnung streichen“, erklärt nun VP-Vizebürgermeister Matthias Adl. Geht es nach den Schwarzen, soll das Gebäude saniert und als Teil des Kulturschwerpunkts im Jahr 2024 integriert werden. Die Pläne für das ehemalige Amtshaus gehen aber weiter. „Uns fehlt es in Pottenbrunn an einem Jugendheim und der Möglichkeit, sich zu treffen. Das alte Amtshaus könnte ein toller Standort dafür werden“, so Noah Lackenberger, der designierte Obmann der Jungen VP in Pottenbrunn.