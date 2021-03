Weiter strenge Regeln bei Reisen nach Deutschland

Viele Einreisende aus Tirol nach Deutschland müssen auch nach Wegfall der Einstufung als Virusvariantengebiet in der Nacht auf Sonntag noch verschärfte Quarantäne-, Test- und Anmeldepflichten erfüllen. Entscheidend sei, ob man sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet aufgehalten habe, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag mit. In Tirol und Wien hatte man sich zuvor erfreut über die Erleichterungen gezeigt.