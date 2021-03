Bärenstark! Team Graz sorgt für große Augen

22:17 gegen Manila, 21:5 gegen Hausherr Doha - die Korbjäger starteten wie die Feuerwehr ins Turnier in Katar, zogen im ersten Saison-Masters gleich souverän in die Hauptrunde ein. Dort sicherte der Grazer Moritz Lanegger erst gegen NY Harlem (US) mit einem Dreier in letzter Sekunde das 21:20, beim 19:15 gegen Princeton (US) fixierte man mit vier Siegen den Durchmarsch ins Viertelfinale. „Ein toller Tag“, grinste Fabricio Vay an seinem 36. Geburtstag in die Live-Stream-Kameras, wo konstant den Tag über 1000 Menschen zusehen. „Es war stressig mit vier Spielen, aber wir haben zusammen gekämpft. Jetzt haben wir eine große Chance gegen die besten acht Teams. Wir haben Selbstvertrauen getankt, arbeiten hart dafür zweimal täglich am Trainingsplatz“, so Vay, der im Mai beim von der „Krone“ präsentierten Olympia-Quali-Turnier am Grazer Hauptplatz sein Können zeigen wird. Bis dato liefert Team Graz ein gewaltiges Statement puncto Olympia ab.