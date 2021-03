Mühlviertler Bauer ließ Rinder in Stall verenden

Der Polizeieinsatz auf dem Bauernhof in Gramastetten am Donnerstagnachmittag machte auch altgedienten Beamten zu schaffen. Als sie nach einem Hinweis mit dem Amtstierarzt den Stall des Nebenerwerbsbauern (44) kontrollierten, fanden sie mehrere Kühe und Kälber, die teils dehydriert, teils verendet im Kot lagen. Das Wasser war ungenießbar, das Silage-Futter verschimmelt. Der Landwirt wird wegen Tierquälerei angezeigt. Am Montag sollen die überlebenden Tiere vom Hof weggebracht werden, bestätigt Paul Gruber, Bezirkshauptmann von Urfahr-Umgebung.