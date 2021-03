Ostern: Köstlich Regionales gegen „Einheitsbrei“

Die neue Kategorie „Buschenschank-Gebäck“ entschied die die Grottenhoferin Margit Neubauer-Klampfer mit ihrem köstlichen, klassischen Apfelkuchen für sich. Erstmals geht ein Landessieg an die Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Schloss Stein in Fehring: Sie holten den Landessieg für ihren Schloss Steiner Nusszopf in der neuen Kategorie „Gefüllte Germgebäcke Groß“. Sabine Piniel aus Mattersburg im Burgenland gewann mit ihren Topfengolatschen in der ebenfalls neuen Kategorie „Gefüllte Germgebäcke Klein“.