Unfassbar! Wiegele gewann zwei Autos

Aber nicht nur sportlich hat „Kernöl-Woods“ eine Top-Bilanz in Kärnten, er lieferte auch ein besonderes Gustostückerl ab. „2009 ist mir ein Hole-in-one gelungen, dafür hab ich ein Auto bekommen. Im Jahr darauf ist mir dieses Kunststück neuerlich geglückt und ich hab noch ein Auto erhalten. Eine gute Quote“, lacht der Grazer über seinen kuriosen „Doppelpack“ am selben Loch.



Herzblatt muss daheim bleiben

2009 war der Bruder von Herzblatt Claudia sein Caddie, beim zweiten Hole-in-one schlüpfte seine damalige Freundin und nunmehrige Gattin in diese Funktion. „Nur diesmal geht das leider nicht, Claudia muss daheim ja auf die Kinder aufpassen“, schmunzelt der 42-Jährige, der sich auf den Saisonstart beim Audi Circuit freut. „Aber ein Hole-in-one kann ich nicht versprechen.“