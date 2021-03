Team Graz schlägt auf der großen Bühne auf

Die Nummer eins geschlagen, das letzte Turnier in Tel Aviv sensationell gewonnen! Mit breiter Brust greift das Team Graz am Freitag beim Start der 3x3-World-Tour in Doha an. Auf den Grazer Moritz Lanegger und Co. warten die Qualigegner aus Doha und Manila, dazu hat’s schweißtreibende 35 Grad Celsius. „Die Hauptrunde ist das klare Ziel“, tönt Coach Stano Stelzhammer, der mit der Truppe um Lanegger, Ex-Kapfenberger Filip Krämer, Matthias Linortner und Fabricio Vay zuletzt jeden Winkel im Hotelzimmer in Doha kennenlernte. Das Essen stand vor der Tür, wegen der befohlenen Quarantäne hatten alle 24 Stunden Ausgangssperre, sogar der Innenhof des Hotels war gesperrt. Nur drei Trainingseinheiten haben die Korbjäger im Stadion absolvieren dürfen, dazu darf der Fitnessraum im Hotel nur zu bestimmten Zeiten genutzt werden, um Ansammlungen zu vermeiden.