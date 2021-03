Frühjahrsputz: Gleinalmtunnel muss gesperrt werden

Der acht Kilometer lange Tunnel, der zweitlängste in der Steiermark, wird ab Montag in vier Nächten gewaschen. Montag und Dienstag ist er zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr in der Früh in Fahrtrichtung Norden/Voralpenkreuz gesperrt, die Fahrtrichtung Süden/Spielfeld ist dann Mittwoch und Donnerstag an der Reihe. Die Umleitung erfolgt jeweils über die S 6 und die S 35 (Brucker Schnellstraße).