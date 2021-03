Giftköder in Parks: „Tierschutzstreife“ für Graz

Immer wieder werden in Graz Giftköder gefunden, zuletzt etwa beim ORF-Park und am Rosenhain. Jetzt werden von der Stadt Maßnahmen ergriffen. So wird es eine eigene „Tierschutzstreife“ geben. „Damit sind wir Vorreiter in Österreich“, sagt der für den Tierschutz zuständige Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ).