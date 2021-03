Die „Sesamstraße“ bekommt zwei schwarze Muppets

Um Kinder über Rassismus aufzuklären, hat die weltweit bekannte „Sesamstraße“ zwei neue Muppets vorgestellt. Bei den neuen Puppen handelt es sich um den schwarzen Vater Elijah und dessen Sohn Wes, die in den am Dienstag in den USA veröffentlichten Clips unter anderem über unterschiedliche Hautfarben sprechen. Elijah und Wes erklären der Figur Elmo, dass die Hautfarbe eines Menschen von Melanin abhängig ist.