Erling Haaland: Erst WM-Protest, dann Quali-Sieg

Die Norweger feierten mit Dortmund-Stürmer Erling Haaland auswärts gegen Gibraltar einen 3:0-Pflichtsieg. Sie nutzten das Aufwärmen für eine stille Botschaft zur Menschenrechtslage bei WM-Gastgeber Katar, trugen zunächst weiße T-Shirts mit der Aufschrift „Respect - On and off the pitch“. Später hatten sie bei der Nationalhymne ähnliche Shirts mit dem Schriftzug „Human rights - On and off the pitch“ an.