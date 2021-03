Felix Mitterers „Don Quijote“ im Sommer 2022

Weitere Zusammenarbeit von Mitterer und Pittl

Groß daher die Erwartungen beim Publikum und den Dutzenden Laienschauspielern des renommierten Tiroler Freilufttheaters für die Spielsaison 2020. Autor Felix Mitterer und Regisseur Pepi Pittl bestätigten nämlich bereits zu Saisonbeginn die weitere Zusammenarbeit mit den Schlossbergspielen. Die letztjährige Uraufführung, in welcher sich Felix Mitterer zum zweiten Mal einem historischen Klassikers der Weltliteratur annahm, hätte die zahlreichen Theaterfreunde in die staubige Heimat von Don Quijote – dem „Ritter von der traurigen Gestalt“ – nach Kastilien, in die Region La Mancha, entführen sollen.