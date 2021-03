Das Ende einer Ära?

Claudia Riegler feierte am 24. November 1994 in Zell am See ihr Snowboard-Weltcupdebüt. In etwa 25 Jahre später steht eine erfolgreiche Karriere womöglich vor dem Ende. Die Grande Dame ist sich noch nicht sicher, ob sie auch nächstes Jahr noch auf dem Brett stehen wird. „Ich bin aktuell hin- und hergerissen. Einige Kollegen haben heuer ihren Abschied gefeiert, das war schon sehr emotional“, erzählt die 47-Jährige.